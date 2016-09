HTC ist sich sicher, einige der Besitzer eines HTC 10 spielen Pokemon GO und die bekommen mit dem neusten Firmware-Update ein paar Verbesserungen spendiert. Wie inzwischen schon einige Nutzer mitbekommen haben, verteilt HTC in diesen Stunden ein neues Firmware-Update für das eigene HTC 10. Es braucht allerdings ordentlich Durchsatz, denn um die 500 MB ist es wohl in jedem Fall groß, also für die meisten deutsche Nutzer vermutlich nur über WLAN ladbar.

Mit an Bord ist natürlich das aktuellste Sicherheitspatch von Google für Android, diesbezüglich ist HTC durchaus vorbildlich. Des Weiteren gibt es Optimierungen bzgl. Akku und Thermik, von denen die Spieler von Pokemon GO profitieren sollen. Details nennt man aber nicht. Und zu guter Letzt gibt es auch ganz allgemeine Systemverbesserungen.

Das neuste OTA-Update sollte in den nächsten Stunden oder Tagen auf eurem Gerät ankommen, viele Nutzer haben heute schon eine Benachrichtigung über die verfügbare Firmware erhalten. Die Versionsnummer ist unterschiedlich, dürfte aber überall mit 1.95 beginnen.

[via Fabian N, LlabTooFeR]