Aktuell gibt es ein nettes Angebot bei diversen Shops, günstiger angeboten wird das HTC Desire 628 für lediglich 169 Euro. Automatisch landet dieses Desire-Smartphone damit auf dem Radar für Käufer mit kleiner Brieftasche oder relativ einfachen Ansprüchen, denn mit einem Preis von nur 169 Euro ist das Desire 628 definitiv ein interessanter Kandidat in der unteren Mittelklasse oder eben für Einsteiger.

In erster Linie gibt es dafür ein kompaktes Smartphone, das mit einem 5″ HD Display daherkommt. Das besondere Extra sei gleich zu Beginn erwähnt, in dieses Smartphone können zwei SIM-Karten eingelegt werden, um etwa berufliche und private Rufnummer in einem Gerät nutzen zu können.

Und auch sonst ist die Ausstattung schwer in Ordnung, dazu gehören ein Octa-Core-Prozessor, 2 GB RAM Arbeitsspeicher, 16 GB Datenspeicher, eine Hauptkamera mit 13 MP und eine Frontkamera mit 5 MP, ein 2200 mAh Akku, LTE, GPS, WLAN n, Bluetooth 4.1, HTC BoomSound und Android als Betriebssystem.

Normalerweise kostet das Gerät 20 bis 30 Euro mehr, zum genannten Preis ist es in zwei Farbvarianten erhältlich. Wenn sich das nicht für den Weihnachtsbaum eignet, dann weiß ich auch nicht.