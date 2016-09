Huawei hatte anfangs keine Pläne das nova Plus nach Deutschland zu bringen, nun wird man das 5,5″ Smartphone aber doch ganz offiziell bei uns im Handel anbieten. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass diverse Händler das nova Plus in ihr Programm aufnehmen wollen, nun gibt Huawei den Marktstart des Smartphones für Deutschland ganz offiziell bekannt. Ursprünglich hatte man Bedenken, denn bei Smartphones ab 399 Euro wird der Markt hierzulande schwierig.

Huawei will das nova Plus sogar noch etwas teurer verkaufen, die UVP wird mit 429 Euro angegeben. Dafür erhaltet ihr ab Mitte Oktober den Androiden mit Metallgehäuse im Multi-Curve-Design, 5,5″ Full HD-Display, Snapdragon 625-Prozessor, 3 GB RAM Arbeitsspeicher, 32 GB Datenspeicher (+ microSD-Slot), 3340 mAh Akku, 16 MP Hauptkamera mit OIS und 8 MP Frontkamera.

Wie schon vor Tagen bekannt wurde, werden zunächst Media Markt* und Saturn* das nova Plus in den Verkauf aufnehmen, vermutlich später auch andere Händler und in der eigenen vMall*. Trotz Verfügbarkeit von Android 7 Nougat, wird das nova Plus noch mit Marshmallow ausgestattet sein.