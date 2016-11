Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Huawei will Samsung angreifen und hat mit dem Desaster rundum das Galaxy Note 7 eine Vorlage auf dem Silbertablett geliefert bekommen. Nutzt man diese mit dem Mate 9 Pro? Für den Massenmarkt, der ein Galaxy Note 7 nicht unbedingt aufgrund des S Pens gekauft hätte, dürfte das Mate 9 Pro gerade zu perfekt sein, denn auf den ersten und auch zweiten Blick gibt es reichlich Ähnlichkeiten zum inzwischen vom Markt genommenen Galaxy Note 7.

Nur der „spezielle“ Endkunde, der sich die Note-Serie aufgrund ihrer Funktionen kauft, wird wohl kaum auf den Trick von Huawei und auch Xiaomi reinfallen. Aber wenn man Samsung wirklich angreifen will, zumindest wenn es um die Verkaufszahlen der Android-Smartphones geht, dann sind die „paar wenigen“ speziellen Kunden dem Hersteller fast egal. Gerade Huawei ist bekannt dafür und schei.. die Märkte mit neuen Geräten förmlich zu.

Wie dem auch sei, zumindest in Nordeuropa wird das bislang nur in China präsentierte Huawei Mate 9 Pro bei den ersten Händlern gelistet und demnächst ab Lager verkauft. Verschenken will es Huawei nicht, deutlich günstiger als die hierzulande präsentierte Porsche Edition (~ 1300 Euro) ist das echte Mate 9 Pro aber allemal.

Aktuell kann man wohl von ungefähr 850 Euro ausgehen, sollte das Mate 9 Pro tatsächlich europaweit und daher auch in Deutschland noch verfügbar werden. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft könnte das relativ überraschend passieren, so berichten die Kollegen. Wenn es so kommt, sollte auch vorher noch eine Pressemitteilung eintrudeln.

Huawei hatte das Mate 9 Pro ein paar Tage nach dem Event in Asien enthüllt, es hat ein 5,5″ QHD AMOLED Display mit gebogenen Seitenrändern, den Fingerabdrucksensor vorn und bis zu 6 GB RAM Arbeitsspeicher. Das eigentliche Flaggschiff, denn es bietet mehr als das normale Mate 9.