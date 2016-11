Huawei P10: So könnte es aussehen

Huawei P10: So könnte es aussehen

Huawei kommt im Frühjahr mit dem neuen P10 um die Ecke und nun soll es einen ersten Blick auf das neue Smartphone geben. Zwar sind in den vergangenen Tagen diverse Fotos aufgetaucht, für mich sahen die aber allesamt nicht wirklich echt aus, teilweise gab es sichtbare Unregelmäßigkeiten. Zudem glaube ich der Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite bleibt beim Mate 9 Pro eine Ausnahme für die Geräte von Huawei.

Ein neue Rendering könnte einen möglichen Ausblick auf das Huawei P10 geben, das grundsätzlich dem P9 ähnelt und trotzdem ein paar Neuerungen an Bord hat. Gut vorstellen kann ich mir das Display, welches hier gebogenen länglichen Seiten daherkommt, ähnlich wie beim neuen Mate 9 Pro bzw. Porsche Design.

Auch Samsung sagt man nach ein solches Display im kommenden Jahr als Standard zu verwenden, wobei die Südkoreaner auf ein erweitertes Display mit zusätzlichen Funktionen setzen und nicht nur auf den optischen Mehrwert.

Huawei hatte das wirklich gute P9 im April vorgestellt, der Nachfolger könnte in einem ähnlichen Zeitraum, also in den nächsten drei bis vier Monaten präsentiert werden. Dann sehen wir, wie nah das heutige Rendering dem Original kommt.

Eine Revolution ist nicht zu erwarten, hat Huawei nach dem P9 auch nicht wirklich nötig.

[via Playfuldroid, Weibo, Phandroid]