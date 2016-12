Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Design ist und bleibt eine Frage des Geschmacks, meiner wird mit dem Icon Pack namens „Pix it“ definitiv getroffen. Dieses Icon Pack ist von den Google Pixel-Smartphones inspiriert, bietet allerdings dennoch einen eigenen Look und dieser sieht doch ziemlich cool aus. Runde Icons hat Google mit seinen neuen Smartphones* eingeführt, sodass nach vielen Jahren Android endlich ein mehr oder weniger einheitlicher Look auf dem Homescreen entsteht.

Icon Packs greifen diese Idee auf, lassen diesen neuen Look auf Geräten mit alternativen Launcher nutzbar machen, wie natürlich auch Pix it. Hier kommt aber ein eigener Look zum Einsatz, je nach Design eines App-Logos geht dieses über die Grenzen des Kreises hinaus, wie man auf dem Screenshot bei einigen Apps gut sehen kann. Dadurch kommt dieser recht coole 3D-Look zustande, des Weiteren arbeiten die Designer bei fast jedem Icon mit einem Schatteneffekt.

Ich habe mich direkt in das Design verliebt und mir für weniger als einen Euro dieses Icon Pack gegönnt. Den Download gibt es natürlich über den Google Play Store, ständig werden neue Icons hinzugefügt. Es sind schon über 4500, hinzukommen noch zahlreiche Wallpaper.

[via droid-life]