LeEco feiert mit dem Le Pro 3 und anderen Geräten einen beeindruckenden Marktstart in den USA, sodass wir ganz fest alle Daumen für einen Marktstart in Europa drücken. Da klappt uns doch glatt die Kinnlade runter, denn das brandneue Le Pro 3 von LeEco bekommt man zum Marktstart in den USA für einen unfassbaren Preis von nur 299 Dollar. Klar ist das nur eine kurzfristige Aktion, doch gegen eine solche hätten wir in Deutschland auch nichts einzuwenden.

Für den genannten Preis erhalten die Amis hier ein 5,5″ Full HD-Smartphone mit Snapdragon 821, 4 GB RAM Arbeitsspeicher, 64 GB Datenspeicher, 16 MP Hauptkamera mit 4K-Unterstützung, 8 MP Frontkamera, WiFi ac, Bluetooth 4.2, USB Type C, Quick Charge 3.0, Fingerabdrucksensor und 4070 mAh Akku.

Bei diesem Preis kann man auch auf ein spannendes Design verzichten, dafür gibt ja es Leistung satt! Wollen wir doch hoffen, LeEco überlegt auch schon das Navi für Europa einzurichten. Wenn es irgendwann News dazu geben sollte, erfahrt ihr die hier bei uns.

