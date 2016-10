Da muss man sich am Sonntag schon mehrmals die Augen reiben, Amazon bietet das brandneue Moto Z von Lenovo nämlich für einen wahnsinnig guten Preis an. Das normalerweise über 600 Euro teure Smartphone wird bei Amazon am Sonntag zum Zeitpunkt des Artikels für lediglich 476 Euro gelistet, also fast 200 Euro günstiger als bei den meisten Händlern und vor wenigen Tagen auf Amazon. Die Preisstatistik ist eindeutig, der Preisfall beeindruckend. Selbst bei Idealo ist der nächst günstige Preis bei 630 Euro.

Der Preis scheint kein Fehler zu sein, beide Modelle werden für knapp über 470 Euro angeboten, erhältlich ist das Moto Z in Schwarz und alternativ Weiß/Gold. Besonders krass ist, dass man für diesen Preis sonst eigentlich „nur“ ein Moto Z Play bekommt, welches etwas weniger Hardware bietet, dafür einen größeren Akku.

Technische Eckdaten: 5,5″ QHD AMOLED-Display, 32 GB Datenspeicher, 13 MP OIS Kamera mit f/1.8 Blende, Snapdragon 820, 4 GB RAM, 5 MP Frontkamera, Bluetooth 4.1, 2600 mAh Akku, WiFi ac, NFC, LTE und Android 6 Marshmallow. Auch geil: MotoMods, das Smartphone kann modular erweitert werden.

PS: Wer noch Hilfe für die Entscheidung braucht, schaut mal den Test von Daki an.

[via mobiFlip]