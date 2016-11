LG G5: Android 7-Update kommt bei uns an

LG G5: Android 7-Update kommt bei uns an

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Neben den Nexus-Smartphones ist das LG G5 das erste Gerät, welches auch in Deutschland sein Systemupdate auf Android 7 Nougat erhält. Frohe Kunde für die Besitzer des LG G5, denn kurz nach Beginn des Rollouts der neuen Firmware in Südkorea ist nun auch in Deutschland bzw. Europa der Startschuss gefallen, zunächst ist zum Zeitpunkt des Artikels für die Installation aber noch dringend ein PC nötig.

Ihr könnt entweder den hochoffiziellen Weg über die LG Bridge nehmen oder alternativ auch das KDZ-File manuell flashen (Drive-Link). Wobei letzteres wohl für Vodafone-Geräte scheint, entnehme ich der Abkürzung VDF im Filename. Sicher ist die Installation über die offizielle PC-App einfacher, die Menüs sind selbsterklärend.

Vermutlich wird das OTA-Update auch schon in wenigen Tagen ausgerollt, darauf müssen die Nutzer ohne klassischen PC wohl ohnehin warten. Warum überhaupt noch beide Methode genutzt werden und das auch noch mit unterschiedlicher Priorität, ist mir persönlich ein Rätsel.

Was bringt Android 7 mit? Einen verbesserten Doze-Modus für mehr Akkulaufzeit, Multi-Window, überarbeite Benachrichtigungen samt Direktantworten und natürlich haufenweise Verbesserungen unter der Haube.

[via TuttoAndroid, mobiFlip]