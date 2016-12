Media Markt: HTC 10 für nur 419 Euro an & andere Smartphones günstiger

Zum dritten Advent bietet Media Markt ein paar Smartphones günstiger an, unter anderem haut man das HTC 10 für einen Preis von nur 419 Euro raus. Und das ist ein wahnsinnig guter Preis für das Flaggschiff aus Taiwan, das bei anderen Händlern laut Preisvergleich noch über 480 – 490 Euro kostet. Ein Schnäppchen also, das in den Farben Grau, Silber, Rot und Gold angeboten wird, wobei zum Zeitpunkt des Artikels das graue Modell schon ausverkauft ist.

Nochmal einen drauf setzt man mit dem HTC Desire 628, das erst vor wenigen Tagen bereits für günstige 169 Euro angeboten wurde, nun wird dieses Gerät in Weiß und Blau für nur noch 119 Euro angeboten. Da tut es mir fast leid das Angebot vor paar Tagen beworben zu haben, allerdings konnte ich den heutigen Preis ja nicht wirklich vorausahnen.

Ebenso gibt es zum Bestpreis die BQ Aquaris X5-Smartphones, darunter das kleiner bzw. leistungsschwächere Aquaris X5 für 139 Euro und das X5 Plus mit Snapdragon 652 für 229 Euro.

Media Markt hat in der laufenden Aktion auch noch andere Geräte im Angebot*, darunter das Huawei ShotX, Staubsauger, Pfannen und andere Haushaltsgeräte. Bis zum Montag 9 Uhr ist die Aktion erreichbar.

[via mobiFlip]