BlackBerry kündigte die Auslagerung der Entwicklung neuer Android-Smartphones an, nun kommen weitere Geräte als Resultat auf den Markt. Zuletzt hatte BlackBerry neue Smartphones mit TCL an den Start gebracht, diese Smartphones sahen allerdings aus gutem Grund wie Kopien schon bekannter Alcatel-Smartphones aus (DTEK50* zum Beispiel). Vielleicht ändert sich das ja mit dem neusten Gerät, welches jetzt erstmals in Benchmarks gesichtet wurde und Details verrät.

Roland Q. meint, es könnte das kommende BlackBerry Mercury sein, in den Benchmarks ist es nur als BBB100-1 gelistet. Dort verrät es erste Teile des Datenblatts, als Prozessor kommt wohl ein Snapdragon 625 zum Einsatz, welcher von 3 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt wird. Wenig überraschend ist auf diesem Testgerät bereits Android 7 Nougat installiert.

Weitere Details gibt es bislang nicht, allerdings ist BlackBerry aktuell kein Konzern mehr, der seine neuen Geräte lange Zeit unter Verschluss halten kann. Das DTEK60 hatte man zuletzt sogar komplett auf der eigenen Webseite „geleakt“.

Sollte das Mercury also erst mal interessant klingen, weil potente Mittelklasse, werden wir euch bei neuen Infos sofort hier im Blog benachrichtigen. Wäre doch nice, wenn es ein neues Tastatur-Gerät wird.

[Bild ist ein BlackBerry Priv*]