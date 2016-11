Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Dieses Spiel gehört mit Sicherheit zu den klassischsten PC-Games überhaupt, nun veröffentlichte Microsoft die Solitaire Collection für Geräte mit Android. Ich selbst habe es nie wirklich gespielt, da ich kein riesiger Fan von Kartenspielen war, doch in vielen Büros weltweit war Solitär mit Sicherheit der Renner und bekam dadurch natürlich auch Weltruhm.

An diesen will Microsoft mehr oder minder anknüpfen, nun auf der erfolgreichsten Smartphone-Plattform weltweit. Zwar ist die Solitaire Collektion kostenlos zu haben, allerdings mit Werbung. Alternativ bleibt da noch die via In-App-Kauf erhältliche Premium-Version, welche zum Marktstart des Spiels für alle einen Monat kostenlos nutzbar ist.

Wer also mal wieder voll Bock auf ne Runde Solitaire hat und nur „das Original“ akzeptieren kann, sollte sich die Portierung des Klassikers auf sein Android-Gerät ziehen. Microsoft bietet den Download über den Play Store an.

[via TheVerge]