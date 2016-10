Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Seit einigen Tagen möchte ich einen Mauszeiger auf den Fire TV bringen, mit einer App aus dem Play Store ist das sogar kinderleicht. Ich will Apps auf dem Fire TV nutzen, welche für die Oberfläche der Amazon-TV-Geräte gar nicht vorgesehen sind, sodass ich zur Steuerung unbedingt einen Mauszeiger benötige. Die Fire TV-Software bietet das von Haus aus allerdings gar nicht offiziell an, ich mir also eine funktionierende Alternative suchen musste.

Und die Lösung ist einfach, sie könnte sogar nicht einfacher sein, es braucht lediglich eine App aus dem Play Store für knapp über 3 Euro. Mithilfe dieser App schiebt ihr eine weitere App drahtlos auf den Fire TV-Stick, welche den Mauszeiger ermöglicht. Dafür erst mal in die Systemeinstellungen der Fire TV-Oberfläche, dort findet ihr unter System die Entwickleroptionen, worin ihr das sogenannte ADB Debugging findet. Es muss aktiviert werden, wie auch „Apps unbekannter Herkunft“.

Zurück zur App Mouse Toggle for Fire TV auf dem Android-Smartphone. Dort findet ihr im Hauptmenü den Punkt „Select Fire TV“, worüber ihr den entsprechenden Fire TV auswählt, danach springt ihr zu „Install Fire TV App“ und sendet sowie installiert die Mouse Toggle-App auf dem Fire TV. Sollte in wenigen Sekunden erledigt sein.

Nun solltet ihr die Fire TV-Fernbedienung in den Maus-Modus versetzen können, dafür zweimal nacheinander die Play/Pause-Taste drücken. Schon erscheint ein runder Mauszeiger. Funktioniert aber nicht im Fire TV-Hauptmenü, sondern nur in anderen Apps. Über die Tasten „Menü“ und „Vorspulen“ wird das Mausrad simuliert, ein erneutes Betätigen der Play/Pause-Taste beendet den Maus-Modus wieder.

Sollte das noch nicht klappen, schaut auf dem Fire TV in die installierte App rein, dort muss der Maus-Service aktiviert sein, zudem sollte auch die Autostart-Funktion der App aktiviert werden. Notfalls den Fire TV danach einmal neustarten, es sollte spätestens dann funktionieren.