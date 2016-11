Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Mit einer Serie an neuen Bildern werden auch mehr technische Details zum Moto M bekannt. Leider ist aktuell aber noch nicht klar, ob das Moto M auch seinen Weg nach Europa findet, in China wird es voraussichtlich in der kommenden Woche vorgestellt. Alle anderen Details zu diesem Smartphone sind bereits ans Tageslicht gekommen, dafür müssen wir uns nur die neusten und vor allem zahlreichen Leaks anschauen.

Was steckt unter der Haube? Ein 2,2 GHz starker Octa-Core-Prozessor, welcher von 4 GB RAM und 32 GB Datenspeicher begleitet wird. Zum Marktstart ist das Moto M allerdings noch mit Android 6 Marshmallow ausgestattet, nicht gerade mehr zeitgemäß. Des Weiteren gibt es eine 16 MP Kamera an der Rückseite, zwei Lautsprecher für Dolby Atmos vorn und einen 3050 mAh Akku.

Mit 5,5″ hat das Moto M inzwischen eine fast typische Größe für derartige Mittelklasse-Smartphones aus China. An der Rückseite gibt es auch bei diesem Smartphone einen Fingerabdrucksensor, sonst hat in Lenovo bei den aktuelle Moto-Smartphones* eigentlich an der Vorderseite unter dem Display verbaut. Zudem scheint das Gehäuse wenigstens Regengüsse abzukönnen.

Ein schlichtes als Moto-Smartphone erkennbares Gerät sehen wir hier, das in China umgerechnet weniger als 300 Euro kosten soll. Ein offiziell Verkauf hierzulande dürfte wohl für um 350 – 400 Euro geschehen.

