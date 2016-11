Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Entweder da sitzt jemand betrunken am Trigger oder Amazon will um jeden Preis das Lenovo Moto Z loswerden. Nachdem der Konzern bereits vor wenigen Tagen kurzzeitig das Moto Z zu einem Preis von nur 470 Euro anbot, also 160 bis 200 Euro als normalerweise im Netz, wird das Smartphone heute im schwarzen Gewand mit nur noch 447 Euro nochmals günstiger angeboten.

Das ist laut Preisvergleich 130 Euro günstiger als der nächst beste Preis bei eBay, andere Shops wie Alternate, Computer Universe und Co sind sogar 200 Euro teurer! Mir ist bislang nicht klar, warum Amazon einen solchen Preis überhaupt bietet, wir nehmen den natürlich trotzdem gern an. Ein aktuelles Flaggschiff für deutlich unter 500 Euro! Ich habe beim letzten Angebot zugeschlagen.

Technische Eckdaten: 5,5″ QHD AMOLED-Display, 32 GB Datenspeicher, 13 MP OIS Kamera mit f/1.8 Blende, Snapdragon 820, 4 GB RAM, 5 MP Frontkamera, Bluetooth 4.1, 2600 mAh Akku, WiFi ac, NFC, LTE und Android 6 Marshmallow. Auch geil: MotoMods, das Smartphone kann modular erweitert werden.

[via MyDealz, mobiFlip]