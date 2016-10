Noch vor dem Marktstart der Pixel-Smartphones von Google sind deren System-Images ans Tageslicht gekommen, daraus konnten neuere Versionen der Apps für Telefon und Tastatur gewonnen werden. Und diese Apps funktionieren zumindest mal auf den aktuellen Nexus-Smartphones komplett problemfrei. Sicher bringt die Telefon-App die meisten Neuerungen mit, nämlich ein komplett frisches Redesign diverser Bestandteile der App.

Am auffälligsten ist der Bildschirm, wenn man aktuell einen Anruf ausführt. Dieser hat einen neuen Look und die verfügbaren Tasten für Dialpad, Lautsprecher, Mikrofon, etc. sind anders angeordnet und werden größer dargestellt. Der Hintergrund ist jetzt euer Wallpaper, allerdings nur schemenhaft. Um die neue Telefon-App in Version 5.1 (APK Download) nutzen zu können, braucht es wohl dringend ein Gerät, das bei der Play Store-Version kompatibel angezeigt wird.

Tastatur mit neuen Themes

Bei der Google Tastatur tut sich auch was, hier scheinen aber nur zwei neue Themes hinzugekommen zu sein. Ein Theme ist etwas heller als bisher, zudem gibt es ein neues dunkles Theme. Nicht weiter weltbewegend, für Early Adopter aber sicher nett. Ihr findet die neuste APK hier.

[via Phandroid, Androidpolice]