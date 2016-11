Neues OnePlus 3T kommt am 15. November

Schon in exakt einer Woche hat das Warten ein Ende, dann haut OnePlus das neuste Android-Smartphone raus. Etwas früh, denn erst vor einem halben Jahr brachten die Chinesen das OnePlus 3 an den Start, nun soll bereits das mutmaßliche 3T folgen. Ein Geheimnis rundum dieses Gerät ist schon gelüftet, auch OnePlus hat mit einem Teaser nun den verbauten Snapdragon 821-Prozessor bestätigt. Der ist etwas besser als der Snapdragon 820.

Mehr Details verrät auch OnePlus an dieser Stelle nicht, wir erwarten aber wiedermal ein paar Leaks noch vor der Präsentation am kommenden Dienstag. Dem Teaser zufolge wird das Gerät am 15. November um 19 Uhr unserer Zeit enthüllt, vermutlich ausschließlich online und nicht mit einem Event.

Ob OnePlus noch mehr Besonderheiten in das T steckt, können wir zum Zeitpunkt des Artikels eigentlich nur ziemlich grob erraten, vielleicht gibt es noch mehr Akku oder ein etwas anderes Gehäuse, ein kleines Upgrade für die Kamera, denn an der Grundausstattung kann man eigentlich kaum noch etwas verbessern.

Ein interessanter Punkt wird noch der Preis, denn mit 399 Euro würde man sicherlich viele Kunden des OnePlus 3 schlagartig stark verärgern.