Etwas verspätet kommt natürlich auch das Sicherheitspatch für den aktuellen November 2016 an. Wer ein Smartphone oder Tablet der Nexus oder Pixel-Serie besitzt, wird in diesen Stunden bzw. den nächsten Tagen ein neues System-Update erhalten, genauer gesagt ist es das Sicherheitspatch November 2016. Dieses ist nun in drei Teile aufgeteilt, im zweiten Patch-Level werden zum Beispiel diverse Probleme spezifischer Hardware behoben.

Durch die Aufteilung in drei verschiedene Level macht man es nach einigen Angeben den Herstellern etwas leichter das neue Sicherheitspatch auf die eigenen Geräte zu verteilen bzw. in die Firmware zu integrieren. Wobei das ja sowieso fast egal ist, wenn Hersteller wie Lenovo neue Sicherheitspatches gar nicht jeden Monat verteilen wollen.

Nun gut, wer alle Infos zu den gestopften Sicherheitslücken und beseitigen Problemen erfahren will, der klickt sich einfach hier entlang, zudem findet ihr für die manuelle Installation die OTA-Dateien und Factory Images auf dieser Seite.

Wenn sich vielleicht auch irgendein Bug in Luft auflöst, Nexus 6P-Besitzer klagen zum Beispiel seit dem Nougat-Update vermehrt über Akkuprobleme, darf sich natürlich gern in den Kommentaren äußern.