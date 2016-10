Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Natürlich lassen sich die Entwickler des Nova Launcher kaum Zeit, mit der neusten Beta gibt es nun direkt die App Shortcuts. Diese hat Google mit Android 7.1 eingeführt, damit ermöglicht man den Schnellzugriff auf Funktionen einer App direkt über das Icon auf dem Homescreen. Durchaus vergleichbar mit Apples 3D Touch, nur eben nicht abhängig von der verbauten Hardware des jeweiligen Gerätes.

Wie der Entwickler im Changelog schreibt, kann der Nova Launcher in der neusten Beta nun also die App Shortcuts, allerdings nicht zwangsläufig nur unter Android 7.1, sondern auch in älteren Versionen ab 5.1. Zählt allerdings nur bei diversen Apps, welche wiederum nicht genauer benannt sind und ich auch nicht finden konnte.

Zugleich wurde das Design des „gedrückt halten“-Menüs an das Design der App Shortcuts angepasst, welches auch mit Android 7.1 eingeführt wurde. Des Weiteren kann man sich nun auf Wunsch das Wetter in der Suchleiste anzeigen lassen, ein paar nicht näher benannte Fixes sind selbstverständlich auch noch mit an Bord.

Die neuste Beta erhaltet ihr über den Google Play Store, alternativ auch direkt in den Einstellungen von Nova.