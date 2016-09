Die Entwickler hinter dem Nova Launcher spendieren der neusten Beta ein paar Neuerungen aus dem Pixel Launcher von Google. Wie ja nun seit Wochen bekannt ist, bringt Google auf die eigenen Pixel-Smartphones auch einen neuen Launcher, der natürlich ein paar neue Funktionen an Bord hat. Statt der Suchleiste gibt es dann eine kleinere Taste, der gewonnene Platz rechts daneben wird dann für die Anzeige des Datums genutzt. Im Dock wird ein Icon-Platz frei, den App-Drawer öffnet man stattdessen via Wischgeste.

Die genannten Neuerungen bekommt der Nova Launcher mit der neuste Beta-Version spendiert, wie man dem Changelog entnehmen kann. Des Weiteren wird die Suchanzeige im App-Drawer überarbeitet, sie zeigt in drei Tabs die meist genutzten Apps, die zuletzt genutzten Apps und die zuletzt aktualisierten Apps an.

Die Neuerungen müsst ihr manuell aktivieren, zu finden in den Menüpunkten „Startbildschirme“ -> „Aussehen der Suchleiste“ und „Swipe to drawer indicator“, „App- & Widget-Übersicht“ -> „Swipe to open“ sowie „Suchleiste“.

Die Beta des Nova Launcher ist optional und kann direkt über den Google Play Store aktiviert werden.