Weiterhin müssen wir über die unsägliche Datenautomatik berichten, die man zumindest bei O2 nun sogar über die offizielle Android-App konfigurieren kann. Na, das ist doch dann mal ein feiner Zug, die Datenautomatik in den O2-Tarifen kann nun auch über deren offizielle Android-App konfiguriert werden, vermutlich werden sie die meisten Nutzer dort einfach nur abschalten. Verfügbar ist die Neuerung in der neusten Version der App, die ihr bei Google Play findet.

Erst seit kurzer Zeit können O2-Kunden die Datenautomatik selbst abschalten, vorher ging das immer nur über die Hotline, über welche in den vergangenen Tagen nicht so gut berichtet wird. Vielleicht wird die Datenautomatik ja auch irgendwann bei uns in Deutschland wieder überflüssig, mit den O2 Free-Tarifen hat der Provider ja einen ersten zaghaften Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Ihr habt noch einen Tarif ohne Datenautomatik? Euer Glück. Dieser inzwischen Trend gewordene Tarifbestandteil verhindert zwar zunächst die Drosselung eurer Internetgeschwindigkeit, wenn ihr euer Volumen überschritten habt, was ja total positiv und toll klingt, bucht aber automatisch „neues“ Volumen für teilweise freche Preise nach.

