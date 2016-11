OnePlus hat bereits bestätigt, über die aktuell vorhandenen Probleme des OnePlus 3 bescheid zu wissen, stellt die Verbesserungen allerdings hinten an. Ich bin kein Besitzer des OnePlus 3 und kenne die besagten Probleme daher nicht im Alltag, doch eine Verzögerung bei den Toucheingaben dürfte ziemlich nervig sein.

OnePlus kennt den Fehler, der Chef höchstpersönlich hat genau das über Twitter verkündet, zugleich aber auch eine schlechte Nachricht. Zunächst hat für die OnePlus-Entwickler das Nougat-Update die höchste Priorität, danach kümmert man sich um das besagte Problem.

Das sehe nicht nur ich anders, viele Nutzer im Netz sind darüber verärgert. Ein Entwickler schreibt wodurch sich das Problem bemerkbar macht. Wenn man beispielsweise scrollen will, wird die Bewegung des Fingers auf dem Touchscreen bei kurzen Bewegungen quasi gar nicht wahrgenommen. Eigentlich muss OnePlus wohl nur ein paar Zahlen anpassen, damit die Software die Eingaben via Touch anders „wahrnimmt“.

Currently, the „move sensitivity“ on the OnePlus 3 is set too big, which results in latency. If you touch the screen and move the finger around very little(like 3~5mm), it won’t be registered as a scroll. This is because the „move sensitivity“ is set too big. We are on a 5.5″ screen. I think it’ll be totally fine to reduce the threshold a bit.