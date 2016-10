OnePlus könnte schneller als erwartet das eigene OnePlus 3 aufmöbeln, aktuell wird von einem leicht besseren OnePlus 3S gesprochen. Ein solches Tempo hatte Sony lange Zeit vorgelegt, alle halbe Jahre gab es das Z-Flaggschiff in einer neuen Version und mit dem Wechsel auf das Xperia X änderte sich im Prinzip nicht viel. Xiaomi ebenso, erst im späten Winter das Mi 5 präsentiert, jetzt im Herbst bereits das etwas bessere Mi 5S nachgelegt.

Ganz klar, mit diesem Tempo will man nicht Bestandskunden zum halbjährlichen Kauf eines Smartphones* bewegen, sondern Neukunden gewinnen und wachsen. Selten geht diese Rechnung auf. OnePlus wird nachgesagt, ein ähnliches Vorhaben zu planen, das OnePlus 3 könnte schneller als erwartet durch ein OnePlus 3S ersetzt werden, knapp vier Monate nach der Präsentation des OnePlus 3 wäre das echt sehr schnell.

Aber es steht das Weihnachtsgeschäft an. Mehrere Quellen berichteten in den vergangenen Tagen, dass mit einem Snapdragon 821 zu rechnen sei und beim Display aufgrund von Lieferschwierigkeiten mit dem Wechsel von AMOLED auf LCD. Wie Xiaomi beim Mi 5S könnte der Home-Button vielleicht auch auf die UltraSonic-Technologie von Qualcomm setzen, der Fingerabdruck also durch das Glas an der Frontseite hindurch erkannt wird.

Bestandskunden werden verärgert sein

Natürlich werden Kunden des OnePlus 3 so recht angefressen zurückgelassen, wenn zum gleichen Preis nur ein halbes Jahr später schon ein verbessertes Modell auf den Markt kommt. Mich würde aber nicht wundern, wenn OnePlus zumindest für ganz frische Kunden ein Austauschprogramm anbieten wird. Zum Beispiel für Kunden, die ihr OnePlus 3 erst vor zwei Wochen erhalten haben und jetzt schon das bessere Modell vor die Nase gesetzt bekommen.