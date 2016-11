Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Den Verkauf des OnePlus 3 verpasst? Jetzt kann man auch bei uns das brandneue OnePlus 3T kaufen, ab 439 Euro ist das neue Flaggschiff erhältlich. Es ist tatsächlich besser als der eigene Vorgänger, denn OnePlus hat an mehreren Ecken den Schraubendreher angezeigt. Fangen wir doch beim Akku an, der nun auf eine Kapazität von 3400 mAh gewachsen ist. Damit sollte jeder Nutzer gut über die Runden kommen, der eine vielleicht zwei Tage und der andere einen richtig harten Arbeitstag.

Datenspeicher gibt es nun (optional) auch mehr, neben der 64 GB Version für 439 Euro wird der doppelte Speicher für nur 479 Euro angeboten. Finde ich durchaus attraktiv, mit 128 GB sollen die meisten Nutzer wohl auch problemlos auskommen können.

Noch mehr Verbesserungen? Ja! Wer gerne und viel die Frontkamera nutzt, wird sich über das Upgrade auf einen neueren 16 MP Sensor von Samsung freuen. Unter der Haube ist die wohl größte Veränderung mit dem kleinsten Effekt zu finden, nun wird ein Snapdragon 821 statt 820 verbaut.

OnePlus liefert in den kommenden Tagen, allerdings gehen derzeit wohl immer mehr Bestellungen durch und die Lieferzeit wird um Tag und Tag länger. Zum Zeitpunkt des Artikels sind es vier Tage für die 64 GB Version. Also ab in den Shop von OP, wenn ihr Interesse habt.