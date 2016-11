Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Es gibt gewisse Spiele, die gehen einfach immer und dazu gehört mit Sicherheit auch der klassische Flipper (nicht der Delfin). Zwei bewegbare Spieleinheiten und eine Kugel, mehr braucht man für einen Flipper im Prinzip nicht. Gut, eine oder mehrere Spielwelten wären sicher noch praktisch. All das bietet PinOut, ein futuristischer Flipper für das Smartphone im Form einer kleinen App.

Am Wochenende ist mir das Spiel erstmals über den Weg gelaufen und seither spiele ich es auch hin und wieder. Etwas anders als der klassische Flipperautomat bietet dieses Spiel nicht nur eine einzige Welt, sondern viele aufeinander folgende Welten. Zugleich läuft eine Zeit ab, die ihr mit verschiedenen Gimmicks während des Spiels immer wieder aufstocken könnt.

Wie in so vielen anderen Spielen geht es am Ende um einen Highscore. Das Spiel gibt es im fast vollen Umfang kostenlos. Nur wenn euch zwischendrin die Zeit ausgeht und ihr nicht wieder von Null anfangen wollt, müsst ihr das Spiel für die benötigten Checkpoints für zwei Euro kaufen. Download? Im Play Store.