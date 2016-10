Google bringt in dieser Woche die neuen Pixel-Smartphones an den Start und der ebenfalls neue Pixel Launcher landet nun offiziell im Google Play Store. In dieser Woche startet die neue Ära der Google-Smartphones so richtig durch, die ersten Pixel-Geräte werden ab dem 20. Oktober verfügbar sein, besser gesagt ist dann der offiziell Marktstart nachdem vor zwei Wochen bereits mit der Präsentation auch der Vorverkauf der enorm teuren Geräte begann.

Zugleich veröffentlicht Google eine der exklusiven Apps im Play Store, dort ist nun der Pixel Launcher in Version 7.1.1 verfügbar. Allerdings, wie überraschend, offiziell kompatibel nur mit dem neuen Pixel-Smartphones. Wer dennoch den Launcher probieren will, kann sich die APK vom APKMirror ziehen. Funktioniert aber nicht komplett, zum Beispiel ohne Google Now per Wischgeste, wenn man den Launcher nicht umständlich als System-App installiert.

Es ist nach aktuellem Stand nicht davon auszugehen, dass der Pixel Launcher je offiziell für andere Geräte verfügbar sein wird. Es ist übrigens der erste Launcher mit den neuen App Shortcuts und dem allgemein überarbeiteten Design. Runde Icons kann man auch in anderen Launchern schon nutzen.

Ich bleibe beim Nova Launcher, der vermutlich auch bald alle Neuerungen des Pixel Launcher erhalten wird.

