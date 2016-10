Pokemon GO bekommt in diesen Tagen gleich mehrere Verbesserungen, welche die Entwickler für die nächsten App-Updates angekündigt haben. Zunächst wollen wir den neuen Fang-Bonus vorstellen, der euch die Chancen erhöht, seltene Pokemon fangen zu können. Bekommt ihr Medaillen, die sich auf bestimmte Arten von Pokemon beziehen, gibt es den entsprechenden Bonus obendrauf. Fangt ihr beispielsweise 200 Pokemon vom Typ Feuer (Hitzkopf), erhaltet ihr diesen Fang-Bonus.

Von diesem Fang-Bonus profitiert ihr, in dem sich die Chance auf seltene Pokemon erhöht. „Wenn ihr zum Beispiel eine höhere Stufe für die Hitzkopf-Medaille erreicht, erhöht sich euer Fang-Bonus, feuerartige Pokémon wie Glumanda, Vulpix und Ponita zu fangen.“

Besseres Training in Arenen

Ebenso verbessert werden die freundlichen Arenen, in welchen man bekannterweise trainieren kann. Statt ein einziges Pokemon, lassen sich ab einem kommenden App-Update bis zu sechs Pokemon mit in ein Training nehmen, zudem kann man die in den Arenen befindlichen Pokemon temporär in ihren Wettkampfpunkten anpassen, damit sie euren Pokemon entsprechen und das Training etwas sinnvoller wird.

Wie schon erwähnt, wird in den kommenden Tagen mindestens ein App-Update erscheinen. Beide Neuerungen wurden am heutigen Tag angekündigt.

[via Pokemon GO Live]