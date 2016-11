Pokemon GO: Neue In-Game-Aktion ab Mittwoch

Pokemon GO: Neue In-Game-Aktion ab Mittwoch

Als Dankeschön für die Spieler von Pokemon GO gibt in dieser Woche noch eine kurzfristige In-Game-Aktion, von welcher alle Spieler profitieren werden. Genauer gesagt gibt es eine Aktion ab dem kommenden Mittwoch, schon ab 1 Uhr (unserer Zeit) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werden die Schalter umgelegt, womit dann die besagte Aktion live geht. Diese wird dann eine komplette Woche aktiv sein.

„Bis zum 30. November um Mitternacht (UTC) erhalten Trainer die doppelte Menge an EP und Sternenstaub, wenn sie eine Spielaktion abschließen.“ Grundsätzlich bedankt man sich mit dieser Aktion bei allen Spielern von Pokemon GO, denn alle haben letztlich zum überragenden Erfolg seit Marktstart des Spiels beitragen können.

Erfolg? Wir sprechen von mehreren Hundertmillionen Nutzern weltweit. Mal sind mehr Spieler aktiv, mal ein paar weniger, doch nach wie vor ist Pokemon GO ein Renner. Ich persönlich bin aber seit einiger Zeit raus, im Winter vermeide ich sowieso die Natur.