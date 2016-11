Für Freunde des Online-Shoppings dürfte so langsam die Vorfreude starten, in ziemlich genau drei Wochen steht der diesjährige Black Friday an. Der schwarze Freitag ist definitiv kein deutsches Kulturgut, ist aber vor einigen Jahren zumindest online auch zu uns rübergeschwappt. Besonders große Online-Shops bieten an diesem Tag unzählige Deals aus allen möglichen Produktkategorien an, wobei wir uns natürlich hauptsächlich auf die Gadgets stürzen.

Genauer gesagt ist der Black Friday in diesem Jahr am 25. November, nach dem Wochenende gibt es zudem noch den Cyber Monday (28. November 2016). Dieser hat schon eher etwas mit Online-Shopping zu tun, ist bei uns in Deutschland aber mehr schon zum Deal-Day für Technikkram geworden.

Viel Schrott aber auch viel Potenzial

Auch wenn 90 % der Angebote meist kaum der Rede wert sind, so werden Amazon*, eBay* und Co mit Sicherheit wieder das ein oder andere Gadget zu besonders günstigen Preisen anbieten. Ich erinnere an das Potenzial mit den jüngsten Moto Z-Deals, Amazon hatte zweimal den Preis anderer Shops kurzzeitig um ca. 150 Euro unterboten.

Sobald die coolsten Deals zum Black Friday und Cyber Monday bekannt sind, werdet ihr diese natürlich hier bei uns erfahren. Wer also aktuell etwas kaufen möchte, sollte sich vielleicht noch drei Wochen gedulden.