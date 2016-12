Samsung Galaxy A3: So soll die 2017er Generation aussehen

Samsung hat mit der A-Serie attraktive Android-Smartphones der Mittelklasse am Start, nun sollen wir einen ersten Blick auf die 2017er Generation des Galaxy A3 werfen können. Auch wenn Samsung recht viel Geld für die Galaxy A-Serie verlangt, so sind die Geräte doch recht gut und wurden mir nun von Kollegen schon des öfteren ans Herz gelegt. OnLeaks (mit Gear) will uns wiedermal erlauben einen Blick schon vorher auf ein neues Gerät zu werfen.

Erstellt wurde wiedermal ein 3D-Rendering, das auf Vorabinfos zum Design basiert und daher grundsätzlich schon einen guten Blick auf den Look des Gerätes ermöglicht. Klar, auf Fotos oder im echten Leben wird das Gerät natürlich wieder anders wirken, das ist ja auch bei jedem anderen Smartphone, Tablet, Auto, etc. so.

Zur Hardware gibt es auch schon Infos, das Display soll weiterhin bei 4,7″ bleiben und neben einer Qualcomm-CPU aus der Mittelklasse werden wir vermutlich nicht mehr als zwei Gigabyte RAM erhalten. Schade eigentlich, für Wenignutzer allerdings locker ausreichend. Samsung setzt dafür beim USB-Anschluss auf den neueren Type C, der bei Einsteigergeräten ja noch immer selten vorkommt.

Das Gehäuse wird vermutlich wieder aus Metall gefertigt sein, ähnlich dürfte dann auch das neue Galaxy A5 aussehen. Die Präsentation der neuen Generation der A-Serie wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.