Klingt natürlich erst mal komisch, doch tatsächlich ist das neue grüne Akkusymbol des Samsung Galaxy Note 7 so eigentlich gar nicht zugelassen. Wie jetzt? Es gibt Vorgaben für das Akkusymbol in Android? Eigentlich nicht. Es sei denn, man setzt auf die Google-Apps und muss für die Lizenzierung das Android Compatibility Definition Document erfüllen können. Dort steht nämlich seit einiger Zeit festgeschrieben, dass die Symbole der Status Bar für ein konsistentes Design weiß gefärbt sein müssen.

Therefore, Android device implementations MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level)…