Samsung macht es endlich offiziell und beendet die Odyssee mit dem Galaxy Note 7 durch einen zweiten und damit wohl endgültigen Rückruf des Smartphones. Wir hatten bereits in den vergangenen Tagen berichten müssen, dass selbst ausgetauschte Geräte des Top-Smartphones in sich explodieren und daher eine Große sowie unberechenbare Gefahr mitbringen. Nun reagiert der Hersteller und startet einen globalen Rückruf des Smartphones.

Da es nun bereits der zweite Rückruf ist, dürfte es das Ende des Galaxy Note 7 sein, denn der Fehler scheint schwerwiegend und mit dem Design des Akkus oder des kompletten Gerätes zusammenhängen. Auf jeden Fall ist es zu gefährlich nun erneut neue Geräte zu versenden, die dann vielleicht wieder in Flammen aufgehen und ernsthaft die Gesundheit der Besitzer gefährden können.

Because consumers’ safety remains our top priority, Samsung will ask all carrier and retail partners globally to stop sales and exchanges of the Galaxy Note7 while the investigation is taking place.