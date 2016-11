Xiaomi hat nach Sharp als große Marke den Schritt gewagt ein Smartphone fast ohne Displayrahmen an den Start zu bringen, Samsung will den Chinesen nach neusten Berichten mit dem Galaxy S8 gleichtun. Gerne wird von Smartphones ohne Rahmen rundum das Display gesprochen, wenn das Display rechts und links nur einen dünnen Rahmen hat, doch das Mi Mix von Xiaomi hat bekanntlich an allen Seiten ziemlich wenig Rahmen.

So kommt eine Verhältnis von Display zu Gehäuse von über 90 % zustande, was Samsung nach Berichten von The Investor (Korea Herald) mit dem Galaxy S8 im kommenden Frühjahr auch bieten will. Ein Mi Mix ist durch den dünnen Rahmen derart kompakt, dass es trotz 6,4″ Display kaum länger als ein iPhone 7 Plus mit 5,5″ Display ist.

Ein Galaxy S8 müsste mit 5,5″ Display also nicht größer als das bisherige Galaxy S7 sein, denn ein besonders schlanker Rahmen würde keinen Platz mehr verschwenden. Ob das allerdings überhaupt in der Massenproduktion möglich ist, zudem auch für den „normalen“ Nutzer eine komfortable Weiterentwicklung wäre, würde ich aktuell noch bezweifeln.

Das Bild über dem Artikel zeigt das neue Mi Mix, welches Xiaomi vor wenigen Tagen vorstellte.

[via Reddit]