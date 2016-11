Samsung hat mit der Galaxy S7-Serie in diesem Jahr den sogenannten Game Launcher eingeführt, der nun ein größeres Update auf Version 2.0 erhalten hat. Nutzern der App sollte sofort der überarbeitete Look auffallen, Samsung hat die grafische Oberfläche vereinfacht und einige Elemente für ein klareres Design überarbeitet. Neue Funktionen gibt es aber auch, teilte Samsung über den hauseigenen News-Blog mit.

Game Discovery ist zum Beispiel eine neue Funktion, in welcher euch Spiele basierend aufgrund eurer gespielten Inhalte empfohlen werden können. Im neuen Tagebuch hingegen werden eure Records aufgezeichnet und auch analysiert, kündigt Samsung an. Mangels Samsung-Smartphone für mich leider nicht nutzbar, es liegt also an euch die Neuerungen auszuprobieren.

Euch sollte das Update über die Galaxy Apps angeboten werden, Version 2.0 steht auch bereits seit einiger Zeit über den APKMirror zum Download bereit.

Neue Samsung-Nutzer hier? Der Game Launcher und die Game Tools wollen die Nutzererfahrung in Verbindung mit Spielen deutlich verbessern, die Tools stehen auf diversen Samsung-Smartphones über die Galaxy Apps zur Verfügung.