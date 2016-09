Simyo wird Blau und im Zuge dieser Umstellung bietet man derzeit den Allnet XL-Tarif für ein paar Euro günstiger an. Angeboten wird der Top-Tarif von Blau, die Allnet XL Flat bietet euch nicht nur eine All-Net-Flat in alle deutsche Netze für SMS und Telefonie je Monat an, sondern auch noch satte 3 GB Volumen für mobiles Internet mit maximal 21 Mbit/s. Angeboten wird dieser Tarif aber leider nur mit einer Laufzeit von 24 Monaten, da sollte man sich also schon relativ sicher sein.

Wie bei vielen anderen Anbietern gibt es auch hier die durchaus lästige Datenautomatik, sodass ab Verbrauch des inkludierten Volumens weitere Pakete mit Freivolumen kostenpflichtig nachgebucht werden. Das passiert maximal dreimal im Monat, in diesem Tarif mit 3 Euro für 250 MB.

Bei Interesse an diesem Tarif einfach mal bei Simyo vorbeischauen*, dort findet ihr alle weiteren Details. Weiterhin bleibt bei derartigen Tarifen das Portfolio von winSIM* eine interessante Alternative.