In der deutschen Fernsehlandschaft tut sich etwas, ganz besonders der Pay TV-Anbieter Sky versucht sich immer wieder neu zu erfinden und erweitert sein ohnehin attraktives Programm. Das lineare Fernsehen stirbt aus, zumindest hat man immer mehr das Gefühl in den letzten Jahren, zumal die deutsche TV-Landschaft in den letzten Jahren auch nur noch mit belanglosem Müll vollgestopft wird. Aber nicht so bei Sky, die mit Sky 1 eine neue Idee an den Start bringen.

Interessant ist die Positionierung des neuen Entertainment-Senders, denn Sky will hiermit nicht nur ein attraktives TV-Programm für die eigenen Kunden bieten, sondern zugleich eine enorm interessante Werbefläche. Und dieser Ansatz gefällt mir durchaus, denn das laufende Programm wird nicht von elend langen Werbeblöcken unterbrochen.

Anders als bei der üblichen Free-TV-Werbung bringt Sky immer nur kurze Werbeblöcke ein, in der Regel nur so zwei bis drei kurze Werbespots. Finde ich persönlich ziemlich gut, die Unterbrechung ist gefühlt nur recht kurz und die Aufmerksamkeit der Zuschauer bei diesen kurzen Werbeblöcken sollte meines Erachtens auch höher sein. Win-Win sozusagen.

Entertainment pur

Sky bleibt weiterhin in Deutschland der TV-Anbieter für die Bundesliga und anderen Spitzenfussball, bietet zudem viele Filme und Serien zunächst exklusiv an, will nun aber auch noch mehr Entertainment mit diversen Shows bieten. Unter anderem hat man dafür Micky Beisenherz gewinnen können, bringt die Jörg Wontorra wieder auf den Bildschirm und holt Shows wie „Masterchef“ als deutsche Auflage ins Fernsehprogramm.

Ich muss ehrlich sagen, da wird ein wirklich starkes Rundumwohlfühlpaket geboten. Ich gucke nach wie vor mehr Inhalte auf Sky anstatt auf Amazon Prime Instant Video oder Netflix, einfach weil es deutlich mehr hochklassige und aktuelle Inhalte gibt. Kostet aber eben auch, ein Sky-Abo liegt im Monat natürlich deutlich über der Konkurrenz aus dem Netz.