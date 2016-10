Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Sony gehört durchaus zu den vorbildlichen Android-Herstellern, nun hat man bereits Quellcode von Android 7.1 für die eigenen Smartphones veröffentlicht. Hierbei unterstützt man ganz besonders die Modding-Community, denn Sony stellt nicht nur den benötigten Code zur Verfügung, sondern bietet noch immer für die entsperrten Geräte eine Anleitung an, wie eigentlich jeder mal schnell eine eigene Custom-ROM erstellen kann.

Auch wenn das vermutlich keine gute Idee ist, wird es auf dieser Grundlage vermutlich schon in den letzten Tagen erste ROMs in der Community für einige Geräte geben. Allerdings bietet man offiziell die AOSP-Configs nicht für alle Geräte an, aus diesem Jahr zum Beispiel nur für das Xperia X und X Compact*. Zudem fehlen noch die ebenso wichtigen Binaries.

Wobei die Community rundum die neueren Geräte eben deswegen noch recht träge ist, bislang findet man da ganz allgemein nicht viel. Selbst Cyanogen hängt noch etwas hinterher, die eigentlich fortgeschrittene Entwicklung wurde nun auf Android 7.1 erweitert.

Sony verwendet beim 7.1 AOSP gern das Wort „experimentell“, es könnten also noch durchaus einige Bugs und andere Probleme auftreten. Mehr hier.

[via Reddit]