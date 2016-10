Noch auf der Suche nach einer aktuellen Konsole? Sonys PlayStation 4 Slim wird aktuell bei diversen Händlern für nur noch 199 Euro angeboten. Was will man denn zu diesem Angebot noch sagen, die neuere PlayStation 4 Slim gibt es aktuell zu einem wirklich starken Preis von nur noch 199 Euro, den nun auch Amazon als größter Online-Händler bietet. Wer schnell genug ist, hat die Konsole bereits Samstag an seinem TV und kann zocken.

Slim heißt in diesem Fall nicht abgespeckt, lediglich steckt die PlayStation 4-Hardware hier einem deutlich kleinerem Gehäuse, zudem konnte man auch den Stromverbrauch senken. Das niedrigere Gewicht dürfte wohl egal sein, wenn man nicht gerade auf einem wackeligen Baumhaus wohnt.

Angeboten wird der tolle Preis unter anderem bei Amazon*, der auch in Deutschland sehr erfolgreiche Händler reagiert damit auf die Preissenkung bei Media Markt*. Mit am Start ist die Konsole mit 500 GB Festplatte, die benötigten Kabel und natürlich auch ein Dual-Shock-Controller.

