Sony Xperia XZ feiert Marktstart in Deutschland

Sony Xperia XZ feiert Marktstart in Deutschland

Knapp ein Monat nach der Präsentation ist das Xperia XZ nun auch in Deutschland verfügbar, Sony gab zum 12. Oktober den Marktstart bekannt. Sony ist sich seinem Motto treu geblieben, alle halbe Jahre gibt es ein aktualisiertes Flaggschiff-Smartphone, wenngleich diesmal sich der Name stark verändert hat. Anfang des Jahres brachte man erstmals die neuen Xperia X-Smartphones an den Start, mit dem Xperia X Performance* das bisherige Flaggschiff.

Schon im Herbst bzw. Spätsommer folgte das nächste Top-Modell, allerdings nun als Xperia XZ. Ein kurzer Blick auf das Datenblatt verrät die grundsätzliche Ähnlichkeit, die sich im Snapdragon 820-Prozessor, 32 GB Datenspeicher + microSD-Slot und den 3 GB RAM Arbeitsspeicher widerspiegelt, das neuere XZ besitzt zudem 5,2″ Full HD-Display, eine 23 MP Hauptkamera, 13 MP Frontkamera, Bluetooth 4.2 LE, WiFi-ac und ein etwas anders Gehäuse aus Metall statt Glas.

Erhältlich ist das Xperia XZ zum Zeitpunkt des Artikels unter anderem bei Media Markt*, Saturn* und sicherlich dann auch bei Amazon* und den deutschen Providern in Verbindung mit Verträgen. Ausgeliefert wird das Xperia XZ noch mit Android 6, doch ein Update auf Nougat soll noch 2016 kommen.

Meine Meinung? Power hat das XZ ausreichend, zudem ein echt sexy Gehäuse mit kleinen aber teilweise entscheidenden Änderungen zu den bisherigen Flaggschiff-Geräten von Sony.