TeamViewer nun auch mit Mobile to Mobile-Remotesteuerung

Nette Nachrichten für die Nutzer und Fans des TeamViewer, denn nun gibt es auch eine komplette Funktionalität von Mobile to Mobile. Juhu, für den TeamViewer gibt es mit dem neusten Update ein letzte wichtige Funktion, denn nun unterstützt die App die komplette Remotesteuerung eines Mobilgerätes auch von einem anderen Mobilgerät aus. Das funktioniert laut Changelog auch über fremde Plattformen hinweg, nicht nur von Android zu Android.

Genauer heißt es: „Cross-platform, mobile-to-mobile remote control and screen sharing for Android, iOS, and Windows Phone.“ Klingt schwer danach, dass es nun mobil quasi keine Einschränkungen mehr gibt. War wohl auch dringend nötig, denn TeamViewer hat Konkurrenten wie den Chrome Remote Desktop, der zuletzt auch ein Update für die Tonübertragung bekam.

Ihr findet die neuste Version der mobilen TeamViewer-App nun natürlich direkt im Play Store oder alternativ seit heute auch auf dem APKMirror.

[via Reddit]