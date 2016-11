Vermutlich werden nur wenige Nutzer Google Home und Amazon Echo zugleich in den eigenen vier Wänden benutzen, doch ein Spaß lässt sich damit durchaus machen. Hätte also einer eurer geekigen Freunde vielleicht doch beide Geräte daheim und das auch noch in unmittelbarer Nähe zueinander, könnte man in seiner Abwesenheit mal eben schnell in die beiden Geräte jeweils Termine einsprechen, welche dann auf Nachfrage für einen ganz amüsanten Loop sorgen.

Leider sind die beiden Assistenten unterm Strich dann nicht so super schlau und würden sich bis zum nächsten Stromausfall um Kopf und Kragen reden. Aber was man in diesem Video auch gut hören kann, sind die unterschiedlichen Stimmen und ihre Aussprache.

Googles englische Stimme klingt durchaus flüssiger und menschlicher, die Stimme von Amazon noch etwas zu abgehackt. Apropos Amazon, ich bekomme in diesen Tagen endlich auch einen Echo zum Test!

Ist von euch schon jemand mit Echo oder Home unterwegs oder hat zumindest erhöhtes Interesse am Kauf?

