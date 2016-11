Via Smartphone Veträge kündigen: Kuendigung.org veröffentlicht App

Via Smartphone Veträge kündigen: Kuendigung.org veröffentlicht App

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Endlich kann man in Deutschland auch in digitaler Textform rechtswirksam kündigen, sodass die App von Kuendigung.org noch praktischer als ohnehin schon ist. Seit dem 1. Oktober des laufenden Jahres sind auch via E-Mail bzw. digital eingereichte Kündigungen grundsätzlich wirksam, die Schriftform wird durch die Textform ersetzt und macht die Kündigung nun endlich zeitgemäß. Noch komfortabler wird es mit kuendigung.org und deren neuer Android-App.

Wer also sowieso schon kein Notebook oder PC mehr besitzt oder diese Geräte so gut wie nie benutzt, braucht sie nun auch für eine Kündigung nicht mehr aus dem Schrank kramen. Alles klappt nun komfortabel direkt auf dem Smartphone, letztlich ist die Erstellung einer Kündigung nicht viel mehr als das Ausfüllen eines Formulars, da der genannte Dienst natürlich für hunderte Dienste und Unternehmen entsprechende Vorlagen parat hat.

Zum Zeitpunkt des Artikels gibt es allerdings in der App von kuendigung.org noch keine E-Mail-Form zur Auswahl, hier stehen aktuell Fax, Brief und Einschreiben zur Verfügung, los geht es ab 2,49 Euro je Kündigung. Klar, die Macher von kuendigungen.org wollen und müssen auch Geld verdienen.

Während der Veröffentlichung des Artikels gibt es einen aktuellen Gutschein, welcher eine Fax-Kündigung kostenlos ermöglicht. Einfach vor der Bezahlung den Code november16 hinterlegen. Apropos Bezahlung, die ist via In-App, PayPal oder Kreditkarte möglich.