Sony beliefert zumindest einige Besitzer des Xperia X Performance schon mit dem neuen Android 7 Nougat, derzeit allerdings noch in Form einer letzten Beta bzw. Pre Release-Version. Nun gibt es auch schon erste Videos und Screenshots der neuen Software, welche sich unterm Strich allerdings gar nicht so stark verändert. Sony setzt weiterhin auf eine Mischung aus originalem Android und eigener Software, was man in den ersten Videos gut sieht.

Neu ab Android 7 ist beispielsweise die Gestaltung der Benachrichtigungen, welche uns im Video gezeigt wird, wie auch die der Schnelleinstellungen. Hier lässt Sony offensichtlich bislang die Finger von und nimmt keine eigenen Anpassungen vor. Anders die Systemeinstellungen, in denen man die Herkunft Gerätes erkennt und daher diverse Anpassungen vorhanden sind.

Neuerungen hat etwa die Kamera-App bekommen, Verschlussgeschwindigkeit und ISO lassen sich wohl nun auch in der höchsten Auflösung manuell verändern. Des Weiteren gab es ein Update für den STAMINA-Modus, der sicher an den erweiterten Doze-Modus von Android 7 angepasst wurde. Letzterer sorgt nun im Standby immer für einen niedrigeren Energieverbrauch.

Jetzt wird sicher der finale Rollout der Software davon abhängen, wie gut die Beta läuft und Sony viel oder wenig nachbessern muss.

[via Xperia Blog]