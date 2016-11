Volkswagen präsentiert mit dem neuen Golf auch eine Überarbeitung der Technik im Innenraum, der Monitor des Navigationsgerätes wird größer und digitale Instrumente werden angeboten. VW spendiert dem Golf ein Facelift innen wie außen, wobei uns natürlich mehr die Technik im Innenraum interessiert, welche ordentlich nach vorn gebracht wird. Das optionale Infotainment Discover Pro verfügt dann über ein 9,2″ großes Display.

Passt optisch meines Erachtens ganz gut in den Innenraum und wirkt noch lange nicht so überdimensioniert wie das verbaute Tablet in den Tesla-Fahrzeugen. Natürlich ist das Infotainment nicht nur größer geworden, es bietet nun auch eine Gestensteuerung an. Um etwa durch Menüs zu wischen, reicht nun eine entsprechende Handbewegung vor der Mittelkonsole aus.

Mit Car-Net gibt es zudem eine Echtzeitvorhersage für Staus und Informationen über freie Parkhäuser. Guide & Inform Plus ist eine zusätzliche Erweiterung, die Zugriff auf Google Earth-Aufnahmen und Google Street View ermöglicht. Eine Verbindung zu einer Smartphone-App ermöglicht des Weiteren den Standort des Fahrzeugs zu sehen und über einen eventuellen Diebstahl informiert zu werden.

Neu im Golf ist jetzt das Active Display, die Instrumente hinter dem Lenkrad werden daher ebenfalls durch ein großes Display ersetzt. Dieses zeigt nicht nur die Instrumente digital an, sondern bietet zugleich eine Übersicht zur Navigation und diverse weitere Einstellmöglichkeiten. Begeistert bin ich persönlich vom digitalen Tacho schon seit einiger Zeit, wobei das Flair alter Tage verloren geht.

Weiterhin bietet VW auch im Golf die optionale Verbindung zu Android Auto an und auf Wunsch eine induktive Ladestation für kompatible Smartphones* verbaut.

Noch mehr Details zum neuen Golf, abseits der für uns interessanten Technikm findet ihr auf der offiziellen Webseite.