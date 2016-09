WhatsApp bekommt in der neusten Beta-Version für Android eine neue Funktion für Gruppen, sodass man Einladungen nun auch öffentlich versenden kann. Administratoren für Gruppen in WhatsApp können in der neusten Beta-Version nun Einladungen für ihre Gruppen erstellen, mehrere Möglichkeiten bietet WhatsApp direkt zum Start der neuen Funktion an. Will man eine Einladung versenden, kann man das direkt über die Gruppeninfo jetzt erledigen.

Dort wird ein Link angezeigt, der sich natürlich ganz einfach versenden lässt. Einfach „Teilnehmer hinzufügen“ und dort dann „Über Link zur Gruppe einladen“. Der Link kann über WhatsApp und andere Apps geteilt werden oder in die Zwischenablage kopiert werden, des Weiteren kann der Link auch widerrufen werden (Gültigkeit wird entzogen).

Über das Menü rechts oben lässt sich zudem ein QR Code erstellen (als PDF oder drucken) und sogar ein NFC-Tag schreiben. Ziemlich coole Sache, wenn ihr mich fragt.

Die aktuelle Beta 2.16.281 (oder neuer) von WhatsApp erhaltet ihr über Google Play oder den APKMirror.

Auch neu ist, dass man Medien in Chats über den Pfeil daneben direkt schneller weiterleiten kann.

[via Androidpolice]