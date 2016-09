WhatsApp verpasst seit einigen Tagen den eigenen Anwendungen einen neuen Look für die Emojis, nun kommt das neue Design auch in der Android-App an. Wobei das Design gar nicht so neu ist, wie ich mir habe erklären lassen, denn es ist einfach der Look der Emojis aus iOS von Apple. Naja, immerhin haben die iOS-Nutzer einen konsistenten Look bei Emojis, bei uns Android-Nutzern schauen die kleinen Bildchen in jeder App irgendwie anders aus. Nervig.

Wie schon gesagt, kommt dieser für Android-Nutzer neue Look nun auch in der App an. Unter anderem übernimmt man auch das Emoji zur Darstellung einer Waffe, nämlich jetzt in Form einer Wasserpistole. Eigentlich schade, warum WhatsApp nicht einfach die Android-Emojis anzapft und unter iOS deren Design.

Joa, ansonsten gibt es wohl keine Neuigkeiten zu vermelden, der Beitrag war nur ein Hinweis für die, die sich eventuell über den neuen Look gewundert haben.

Sollten euch Veränderungen auffallen, immer gern via Kommentar oder Tipp an uns weiterleiten