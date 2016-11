Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

WhatsApp könnte in naher Zukunft eine neue Funktion bekommen, in welcher wir einen Status mit all unseren Kontakten teilen können. Zwar gibt es schon jetzt einen Status, den man wie bei alten Messengern als Text hinterlegen kann, doch mit dieser Neuerung wird quasi ein komplett neuer Feed eingerichtet. Neu ist die Idee natürlich nicht, unter anderem hat der BlackBerry Messenger sogenannte Feeds, wo ihr geteilte Beiträge eurer Freunde sehen könnt.

WABetaInfo wollen mit Screeenshots zeigen, eine solche Funktion soll auch für WhatsApp unterwegs sein. In diesen Feed scheinen Nutzer alles teilen zu können, zumindest mal Fotos und eventuell auch mehr, die dann von den Kontakten eingesehen werden dürfen, was uns natürlich auch irgendwie an Snapchat erinnert. Natürlich steht euch frei, welchen Kontakten ihr eure Inhalte zeigen möchtet.

Auch eine weitere Funktion erinnert stark an die Konkurrenz. Ich kann sehen wie viele Kontakte den Status empfangen und auch tatsächlich gesehen haben. Für die „hoffentlich hat es auch jeder gesehen“-Geier unter euch. Ist natürlich nur Spaß. :P

Noch ist die neue Feed-Funktion in WhatsApp versteckt, möglicherweise aber schon bald für alle nutzbar. Ganz klar halten wir euch auf dem Laufenden!