WhatsApp spendiert der eigenen Web-App namens WhatsApp Web ein neues Design für die Emojis. Sieht meines Erachtens ja gar nicht mal so gut aus, statt den bisherigen Trends im Webdesign zu folgen, setzt WhatsApp bei WhatsApp Web nun wieder auf ein knalliges Design bei den Emojis. Kräftige Farben und optisch noch etwas mehr 3D, so das neue Design bei den Emojis in WhatsApp Web. Derweil gibt es bei WhatsApp in der Android-App keinen neuen Look, zumindest noch nicht.

Generell überarbeitet WhatsApp aktuell die eigenen Emojis, in der Android-App werden alleinstehende Emojis größer angezeigt, in WhatsApp Web nun eben in einem neuen Look. Folgend mal ein kleiner Vergleich, wie das Design in der Web-App nun im Vergleich zum seit Jahren bekannten Look aussieht.





Wie ihr sehen könnt, fällt der neue Look bei dem ein oder anderen Emojis etwas mehr ins Gewicht, bei anderen wiederum nur sehr wenig. Meines Erachtens nur besonders bei den ersten vier Emojis auffällig, dass es einen leicht überarbeiteten Look gibt.