Wie Drillisch in diesen Tagen mitteilt, sollen die aktuellen winSIM-Tarife mit Allnet-Flat nur noch bis zum 3. Oktober verfügbar sein. Vermutlich stimmt es nicht einmal, doch nach aktuellem Stand sollen die Allnet-Flats ab 6,99 Euro bei winSIM nur noch bis zum 3. Oktober in der jetzigen Form zur Verfügung stehen. Die Preise sind wirklich stark, denn für 6,99 Euro gibt es eine Flat für SMS und Telefonie in alle deutschen Netze bei einer 24-monatigen Laufzeit mit 2 GB Volumen inklusive LTE im Netz von O2.

Für 3 Euro mehr erhaltet ihr das gleiche Angebot mit 3 GB Volumen und für nochmals 3 Euro mehr gibt es dann 4 GB Volumen je Monat für mobiles Internet. Wer sich nicht für zwei Jahre binden möchte, kann für 2 Euro mehr je Monat jeden Tarif auch ohne Laufzeit abschließen.

In allen Tarifen ist leider die Datenautomatik mit am Start, also immer schön den Datenverbrauch mit im Blick haben. Ansonsten gibt es keinerlei böse Haken oder mir sind sie einfach nicht aufgefallen. Für Wechsler wird ein Bonus von 15 Euro angeboten.