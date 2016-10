Xiaomi hat zwar erst das Mi 5s präsentiert, könnte aber in den kommenden Wochen oder wenigen Monaten mit dem Mi 6 bereits das eigene Android-Flaggschiff komplett neu auflegen. Xiaomi ist schneller als einige andere Hersteller, denn erst zu Beginn des Jahres wurden das Mi 5 und das Mi 4s präsentiert, nur sieben Monate später haut Xiaomi das Facelift Mi 5S samt Plus-Modell raus und nun könnten wir auf Fotos schon das kommende Mi 6 sehen.

Bloß keine Müdigkeit vortäuschen, so das Motto von Xiaomi. Was wir direkt sehen können, ist ein Metall-Smartphone mit matt wirkender Rückseite und Rundungen wohin man schaut. Erinnert mich ein wenig das Huawei nova, das auch ein an allen Kanten stark abgerundetes Gehäuse besitzt und daher ein absoluter Handschmeichler ist.

Mit Sicherheit kann man noch nicht sagen, ob wir hier wirklich das Mi 6 sehen und ob es das finale Design eines kommenden Mi-Smartphones ist. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten.

